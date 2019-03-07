الأساتذة يعلنون عن أسبوع ثالث من الاحتجاجات ويرفعون شعار “الإنذار الأخير” في وجه الحكومة

يرتقب أن تدخل احتجاجات الأساتذة أسبوعها الثالث، بعد إعلان خمس نقابات تعليمية، اليوم الخميس، عن إضراب جديد لثلاثة أيام متواصلة، مطلع الأسبوع المقبل.

وأصدرت خمس نقابات، اليوم الخميس، بلاغا دعت فيه إلى مشاركة أساتذة “الزنزانة 9” المطالبون بالترقية الفورية بأثر رجعي، للمشاركة في إضرابات الأسبوع المقبل، والتي ستضم اعتصامين ليومي الإثنين والثلاثاء، في العاصمة الرباط، معتبرة أن هطه المحطة الاحتجاجية الجديدة ستكون “الإنذار الأخير” للحكومة للاستجابة لملف هذه الفئة من الأساتذة.

ويخوض أساتذة “الزنزانة 9” غضبهم للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما بدأت احتجاجاتهم في العاصمة الرباط في 18 من شهر فبراير الماضي، فيما كانت احتجاجاتهم قد قوبلت يوم 19 فبراير، بتدخل أمني، أمام مقر البرلمان.

ويقول أساتذة “الزنزانة 9″ إن قضيتهم أقر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي بعدالتها، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات عملية لرفع الحيف الذي يتعرضون له.

وتعرف قضية الأساتذة المعروفين بـ”الزنزانة 9” تعاكفا كبيرا من قبل باقي النقابات التعليمية، والتي ساندت تنسيقيتهم، في الاحتجاجات التي يستعدون لخوضها ضد حكومة سعد الدين العثماني.