مدفعية الاحتلال تقصف برفح ووفد مصري يصل غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الخميس، نقطة رصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي وصول وفد أمني مصري إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون/إيرز.

ونفذ السلاح الحربي للاحتلال مساء أمس الأربعاء، وفجر اليوم الخميس سلسلة غارات على أهداف للفصائل في مناطق مختلفة بالقطاع، وذلك بحجة الرد على إطلاق بالونات متفجرة من القطاع صوب جنوب البلاد، فيما أعلن عن استشهاد الفتى سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها شرق غزة.

وأفاد مصدر فلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته، لمراسلة وكالة الأناضول، أن الوفد الأمني، وصل غزة لاستكمال مشاوراته مع قادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، حول موضوع "التهدئة"، مع إسرائيل.

وتعتبر هذه الزيارة، الثانية من نوعها، التي يجريها الوفد هذا الأسبوع لغزة، حيث وصل الثلاثاء الماضي، والتقى برئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.

ومنذ عدة شهور، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.