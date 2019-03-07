منظمة الغذاء العالمية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم الخميس أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في شباط/ فبراير، وأحد أسبابها قفزة في أسعار الألبان.

ووصل متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.5 نقطة الشهر الماضي بزيادة 1.7 في المئة عن كانون الثاني/ يناير الفائت.

ولا يزال المؤشر رغم الارتفاع أقل بنسبة 2.3 في المئة عن مستواه في هذه الفترة من العام الماضي.

وقد قفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 5.6 في المئة عن مستوى كانون الثاني/ يناير ، مدعوما بالطلب القوي على واردات الحليب المجفف منزوع الدسم وكامل الدسم والأجبان.

وقد ازداد مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.8 في المئة عن الشهر السابق، وزاد مؤشر المنظمة لأسعار السكر 1.2 في المئة، في حين ارتفع مؤشرها لأسعار الحبوب قليلا عن كانون الثاني/ يناير. وسجل مؤشر أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا.

وخفضت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب في 2018 إلى 2.609 مليار طن، مقارنة مع 2.611 مليار طن التي توقعتها قبل شهر.

وأفادت الفاو أنه "تُعزى هذه المراجعة إلى الأسفل بأكملها تقريبا إلى انخفاض التقديرات بالنسبة إلى إنتاج الذرة في الولايات المتحدة، وتُعزز التراجع الإجمالي من سنة إلى أخرى في الإنتاج العالمي للحبوب".

ونشرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2019، مقدرة وصوله إلى 757 مليون طن، بما يزيد أربعة في المئة على مستوى 2018 لكنه يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2017.