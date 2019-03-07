الرينة: 5 إصابات بينها خطيرة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص في حادث دهس وقع على الشارع الرئيسي في قرية الرينة بعد ظهر اليوم، الخميس.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن سائق سيارة خصوصية، على ما يبدو، فقد السيطرة لأسباب غير معروفة ما أسفر عن اصطدام السيارة بمحطة انتظار الحافلات ودهس الخمسة بينهن شابة (20 عاما) وصفت إصابتها بأنها خطيرة، والأخريات طالبات (9 - 16 عاما) أصبن بكسور، وجرى نقلهن إلى المستشفيات بالناصرة لاستكمال العلاج.
وعلمنا لاحقا أن الطالبة التي أصيبت بجروح خطيرة من مدينة الناصرة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، علما أن السائق فر من المكان.
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