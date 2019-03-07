الكويت تشدد على حق الدول السيادي في التعامل مع قضاياها الداخلية وفق انظمتها الوطنية

المناطق - واس

شددت دولة الكويت على الحق السيادي لكل دولة بالتعامل مع قضاياها الداخلية وفقًا لأنظمتها الوطنية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، اليوم أمام الدورة الأربعين للمجلس والمتواصلة بين ال25 من فبراير الماضي إلى ال22 من مارس الجاري ردًا على التقرير السنوي لمفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان ميشيل باشيليت.

وقال السفير الغنيم أن الكويت اطلعت على ما ورد في تقرير المفوضة السامية تجاه المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان لاسيما حقوق المرأة بالرغم من التحديات التي تواجهها وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والدعم.

وأضاف إن الكويت تؤكد أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعو المجلس إلى احترام مبادئ الحياد والحوار والدفع بالتعاون الدولي البناء الأمر الذي يتطلب تجنب المعايير المزدوجة والانتقائية ومحاولات تسييس أعمال المجلس وتأزيمه.

وأوضح الغنيم أن العالم في مرحلة حاسمة تسبق الموعد الذي حددته الأسرة الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنها أهداف نجد في صميمها حقوق الإنسان لما لهذه الحقوق من أهمية لتحقيق الأمن والسلام والرخاء للبشرية جمعاء.

وأكد إن الكويت على قناعة بأن نجاح الأسرة الدولية في هذا الصدد سيعتمد بشكل أساسي على قدرات المجتمع الدولي على تأسيس شراكة عالمية فعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

وفي الوقت ذاته قال السفير الغنيم إن الكويت تشعر بالقلق من تدهور الحالة الإنسانية في أجزاء من المنطقة حيث تدور سلسلة من النزاعات المسلحة التي تنتهك الحقوق الأساسية لأبناء بعض الشعوب الشقيقة وتعرضهم للمخاطر وتنتهك الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة، مؤكداً ان توابع كل هذا تتضح في عمليات تشريد وتهجير وتؤدي إلى استنزاف الموارد التي كانت من المفترض أن يتم استخدامها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد على أن الكويت تدين وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وارتكابها لانتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما دعت الكويت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى الاستمرار في التحقيق بشأن هذه الانتهاكات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني.