بوتفليقة يشيد بالطابع السلمي للمسيرات ويحذر من اختراقها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - محامون يتظاهرون في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
أشاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بالطابع السلمي للمسيرات، محذرا من اختراقها على يد أطراف غادرة داخلية أو أجنبية.
وشدد بوتفليقة في رسالة الخميس، من خطورة اختراق هذه المظاهرات السلمية الذي من الممكن أن يؤدي إلى "إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".
وقال بوتفليقة "أمامنا العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لنصل إلى المستوى المشروع من الرفاهية والحضور الاقتصادي في الأسواق العالمية".
وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً مناهضاً لترشح بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية الحالية في 27 أبريل/نيسان المقبل.
وكان الرئيس الجزائري قدّم رسمياً، الأحد الماضي، أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، وتعهد في رسالة للناخبين الجزائريين بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام، حال إعادة انتخابه في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك طبقاً لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية.
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