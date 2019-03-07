زوجة الشيخ طلال آل ثاني: النظام القطري حاول إجبار زوجي على توقيع إقرار بأنه "مختل"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني في مؤتمر صحفي بجنيف
قالت أسماء ريان، زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، حفيد مؤسس قطر أن النظام القطري حاول إجبار زوجها المحتجز في سجون الدوحة منذ 6 أعوام على توقيع إقرار بأنه "مختل عقلياً" مقابل إطلاق سراحه.
وأكدت ريان خلال مؤتمر صحفي، الخميس، بحضور أطفالها الأربعة، بالنادي السويسري للصحافة، أن الحكومة القطرية تآمرت على زوجها لإبعاده عن دائرة الفعل السياسي في مستقبل قطر كونه حفيد مؤسس الدولة.
وأوضحت أن النظام القطري أصدرت حكماً بالسجن على زوجها لمدة 25 عاماً لمجرد مطالباته السلمية بحقه في الميراث.
وأضافت ريان: "تعرضت وأطفالي لإهانات بالغة من النظام القطري، فقد طردونا من منزلنا لنسكن في بيوت مخصصة للعمال".
وأشارت إلى أن كثيرين من عائلة آل ثاني واجهوا نفس مصير زوجها لمجرد مطالبتهم بحقوقهم في وجه تميم بن حمد ووالده.
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