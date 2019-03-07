ترامب يسعى لخفض تمويل الطاقة المتجددة

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تمويل إدارة الطاقة الأمريكية المسؤولة عن الطاقة المتجددة وأبحاث كفاءة الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤول في وزارة الطاقة ، رفض الكشف عن هويته، القول إن موازنة مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التي تبلغ 3ر2 مليار دولار سوف تنخفض بنسبة 70% لتصل إلى 700 مليون دولار، وفقا لطلب الرئيس دونالد ترامب الخاص بالموازنة المالية لعام 2020، المقرر الكشف عنها الاثنين المقبل.

ورفضت وزارة الطاقة التعليق على هذه الأنباء.

ويشار إلى أن مكتب كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، الذي يوفر منح ومساعدات مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات من أجل الطاقة النظيفة، قام بتمويل أبحاث بشأن تكنولوجيات تتراوح ما بين السيارات الكهربائية إلى مشاريع الطاقة التي تعتمد على أمواج المحيط.