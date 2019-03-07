داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم في كابول أسفر عن مقتل 3 أشخاص

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رجل أمن أفغاني في مكان الحادث أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن هجوم استهدف مراسم تأبين بغرب العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وقال داعش عبر وكالة أعماق التابعة له إن مسلحيه استهدفوا تجمعا عند " مزار ديني " في كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار إن 22 شخصا أصيبوا في الهجوم.

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