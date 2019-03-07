مقتل 4 أشخاص على الأقل في انفجار قوي وسط مقديشو

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قتل أربعة أشخاص على الأقل، وجرح تسعة آخرين، الخميس، في انفجار سيارة مفخخة تبنته حركة الشباب ووقع في مكان قريب من القصر الرئاسي وسط مقديشو، كما ذكر مصدر أمني.

وقال إبراهيم محمد، المسؤول في الشرطة، إنه جرى تأكيد مقتل أربعة أشخاص وجرح تسعة آخرين في انفجار تسببت به سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب مقهى على طول الطريق.

والمقهى قريب من نقطة تفتيش أمنية قرابة المسرح الوطني، بحسب مصادر أمنية.

ووقع الانفجار في شارع مزدحم جدا وقريب من القصر الرئاسي ويحتوي العديد من المقاهي.

وتبنّى تنظيم حركة الشباب التابع لتنظيم القاعدة الاعتداء، ويقوم التنظيم باعتداءات مماثلة بشكل متكرر في العاصمة الصومالية.

وأكد ابراهيم فاري الذي كان موجوداً في المحيط أن الانفجار كان قويا جدا وتمكنا من رؤية الدخان والغبار يتصاعد من المنطقة بأكملها. كانت سيارة مفخخة.

وأكدت شاهدة أخرى هي عائشة حسن أن العديد من السيارات تحطمت، وكذلك المباني. تمكنا من رؤية سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، لكن من غير الممكن الاقتراب من المكان عند هذه اللحظة.

والأسبوع الماضي، قتل 20 شخصًا على الأقل في هجوم للتنظيم استمرّ حوالى 22 ساعة.