الان تتابع الهند.. إصابة 18 شخصا في هجوم بقنبلة يدوية بمحطة حافلات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلنت الشرطة الهندية، إصابة 18 شخصا على الأقل، اليوم الخميس، عندما قام مسلحون مشتبه بهم بإلقاء قنبلة يدوية على سيارة في محطة حافلات مزدحمة بولاية جامو وكشمير الهندية.
وقال المفتش العام للشرطة، مانيش كومار سينها، إن القنبلة اليدوية التي ألقاها مجهولون، تدحرجت أسفل حافلة كانت متوقفة في محطة الحافلات الرئيسية بمدينة جامو، قبل انفجارها.
وأوضح أن هناك نحو 18 شخصا أصيبوا في الهجوم، من بينهم اثنان في حالة حرجة، مضيفا أن هناك نية لزعزعة السلام والوئام الطائفيين، وأنا أناشد الجميع أن يظلوا هادئين.
وتشهد المنطقة، حالة من التوتر منذ أن أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل 40 جنديا هنديا بكشمير في 14 من فبراير الماضي، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الهند وباكستان.
وتعرض المسلمون الكشميريون للضرب والتهديد في جامو وكشمير وأجزاء أخرى من الهند، بعد هجوم السيارة المفخخة.
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