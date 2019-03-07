صحيفة: الإمارات نجحت في بناء أفضل بنية تحتية في العالم

أكدت صحيفة إماراتية، أن الإمارات التي نجحت في بناء أفضل بنية تحتية في العالم العربي تعمل وفق مخطط طموح يوائم بين منظومة البنية التحتية في مختلف المناطق.

وقالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - "ويحقق الانسجام ويدعم التجانس الاجتماعي، ويعزز مكانة الدولة، ويستهدف تأمين مختلف أشكال الرفاهية والخدمات الحياتية المتطورة لخدمة الإنسان".

وأشارت إلى أن المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة لتعزيز الخدمات في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، بمختلف مناطقها، تلامس الاحتياجات الحيوية للمواطنين، وبفضلها أصبحت الإمارات أيقونة النهضة، ورقما صعبا في المجالات التنموية والإنسانية، وقصة نجاحها ملحمة حقيقية، ودرس للبناء والطموح.

وأضافت في ختام افتتاحيتها أن مشاريع السدود والمياه والطاقة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال جولته الميدانية في منطقة الساحل الشرقي، ترسخ حرص القيادة الحكيمة على تسخير الإمكانات المتاحة كافة لنهضة الوطن، وتؤكد أن عمليات التطوير التي تشهدها البلاد تتم وفق رؤية واضحة هدفها الأهم رفاهية المواطن، والارتقاء بجودة الحياة في وطن التسامح