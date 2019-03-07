الجبير يصل باكستان في زيارة رسمية ويحمل رسالة من ولي العهد

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس الى لعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً.

وطبقا لقناة "جيو" الباكستانية، سيلتقي الجبير، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، لبحث القضايا الثنائية والوضع الإقليمي.

وكان من المقرر أن يزور الجبير باكستان في الأسبوع الماضي، لكن الزيارة تأجلت دون إعلان الأسباب.

وصرح قريشي بأن الجبير قادم إلى باكستان "حاملاً رسالة مهمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

وزار بن سلمان في الشهر الماضي باكستان، وقال في مؤتمر صحافي مع خان: "نعتقد أن لدى باكستان إمكانيات هائلة".

وزار بن سلمان بزيارة بعدها الهند، وأكد مسؤولون أن التوتر الأخير بين الهند وباكستان كان حاضراً في المحادثات.