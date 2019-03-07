شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط: التدخلات التركية والإيرانية أطالت أمد النزاعات في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

أكد أحمد أبو الغيظ الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التدخلات في الشؤون العربية تسببت في إطالة أمد النزاعات بدول المنطقة، لافتاً في تصريحات إلى قناة اكسترا نيوز أمس إلى جود توافق كبير بين الأعضاء في الجامعة العربية على أجندة قمة تونس القادمة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية «إن وزراء الخارجية العرب أدانوا في بيانهم الختامي التدخلات التركية والإيرانية في شؤون الدول العربية»، مطالبًا بتوقف تلك التدخلات.. مضيفا: «أحد الموضوعات المطروحة على قمة تونس لإقرارها أن تتم القمم السياسية الدورية والاقتصادية للجامعة العربية بالتوازي».