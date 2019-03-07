شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية المصرية: مقتل 7 من حركة «حسم» وإصابة ضابط في اشتباكات مع الشرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن قوات الأمن قتلت سبعة أشخاص ينتمون لحركة حسم المتشددة اليوم (الخميس) وأصيب ضابط شرطة في اشتباكين اندلعا أثناء اعتراض شاحنة نقل صغيرة مشتبه بها ومداهمة شقة سكنية كان المسلحون يتخذونها وكرا بمحافظة الجيزة.

وذكر البيان أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام عناصر تابعة لحركة حسم زرع عبوة ناسفة في الجيزة المتاخمة للقاهرة عن طريق التنكر في زي عمال كهرباء وباستخدام شاحنة صغيرة، وأنهم يتخذون شقة سكنية في منطقة (6 أكتوبر) وكرا لهم لتصنيع المتفجرات.

وقال البيان إن ثلاثة مسلحين قُتلوا وأُصيب ضابط شرطة بعدما اقتربت قوات الأمن من الشاحنة المشتبه بها وبادر الثلاثة الذين كانوا داخلها بإطلاق النار على القوات.

وأضاف أن اثنين من المسلحين كانا يرتديان زي عمال الكهرباء وأنه عثر مع المجموعة على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبندقية آلية ومسدس وطلقات وأسلاك كهربائية.

وقالت الداخلية إن أربعة مسلحين قُتلوا عندما اندلع تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة قوات الأمن للشقة السكنية التي كانوا يتخذونها وكرا.

وذكرت أن القوات عثرت في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.