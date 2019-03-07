شكرا لقرائتكم مسؤول أميركي: محادثات مع 8 دول لوقف استيراد نفط إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن المحادثات جارية مع الدول الثماني التي حصلت على إعفاءات في نوفمبر مع سعي واشنطن لوقف مشتريات #النفط_الإيراني تماما.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الهند تريد مواصلة مشتريات النفط الإيراني عند حوالي 300 ألف برميل يومياً في أي تمديد للاستثناء من العقوبات.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على #إيران في نوفمبر من العام الماضي بسبب طموحات طهران النووية، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب واشنطن من اتفاق أُبرم في 2015 بين إيران وست قوى كبرى.

ورغم أن الولايات المتحدة منحت أكبر عملاء إيران - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان - إعفاءات تسمح لهم بالاستمرار في استيراد كميات محدودة من النفط، فإن واشنطن تضغط على حكومات تلك الدول لوقف وارداتها من النفط الإيراني تماما في نهاية المطاف.

يشار إلى أن الجولة الحالية من الإعفاءات تنتهي في الرابع من مايو.