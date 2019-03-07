شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يتقدم بطلب مناقشة عامة حول خطة الحكومة لتصدير المنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسية الحكومة فى عودة الريادة للصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية للمصنوعات المصرية، وخطة الحكومة فى التسويق الجيد للمنتجات المصرية فى القارة السمراء وفى العالم أجمع.

وأوضح طوبيا، فى بيان صحفى له اليوم، أن الدولة تبذل جهد كبير من أجل النهوض بالصناعة وتنميتها وإعادتها للطريق الصحيح سواء من خلال التشريعات التى أقرها البرلمان أو الخطوات على أرض الواقع من قبل الجهة التنفيذية متمثلة فى الحكومة ولكن يتطلب هذا الأمر أن تكون هناك رؤية واضحة لعودة الريادة للصناعة المصرية وأن تصبح السلع المصرية مطلوبة فى الخارج وتكون مصر هى رائدة الصناعات فى القارة السمراء.

وأشار طوبيا أن عودة الريادة للمنتج المحلى لابد أن يعقبه إعادة الثقة بين المستهلك والمنتج وأن اى منتج يحمل عبارة "صنع فى مصر" أفضل من العديد من المنتجات المستوردة على الأقل فى نفس الفئة السعرية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالصناعة المحلية والحد من الاستيراد من الخارج لتحقيق عائد مجزى فيما بعد وتقليل استنزاف الاحتياطي النقدي لمنتجات بعضها غير مهمة أو يمكن تصنيعها محليا.