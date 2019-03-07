الكسب غير المشروع يبدأ فحص الذمة المالية لـ900 ألف موظف فى الدولة

اليوم السابع - كتب إبراهيم قاسم
بدأت هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع رسميا فى فحص إقرارات الذمة المالية المقدمة من موظفى الجهاز الإدارى بالدولة لعام 2019، وذلك عقب انتهاء المدة القانونية التى حددها القانون رقم 62 لسنة 1975 لتقديم الإقرارات، وذلك بالنسبة لمن مر على تعينهم فى الخدمة العامة شهرين أو خرجوا من الخدمة بعد شهرين أو بشكل دورى كل 5 سنوات من الخدمة.
وتسلم جهاز الكسب غير المشروع ما يقرب من 900 ألف إقرار ذمة مالية كانت إدارات شئون العاملين والموارد البشرية بالوزارات والجهات العامة بالدولة قامت بتجميعها من...
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