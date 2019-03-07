"باطمنكم".. وزير القوى العاملة يتحدث عن فرص عمل للشباب في أوروبا

مصراوي - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك تواصلًا مع الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة؛ لفتح أسواق أمام العمالة المصرية.



وقال وزير القوى العاملة، لمصراوي، إنه سيعقد اجتماعا خلال أسبوعين مع شركات إلحاق العمالة لبحث فتح أسواق جديدة بدول أفريقيا.



ولفت إلى أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 فتح أسواق وفرص عمل لأبنائنا وبناتنا في هذه الدول، مؤكدا وجود طلبات عمل من دول أوروبية، وجاري إعداد الشباب ليكونوا مؤهلين لتلك الفرص.



وأوضح أن العمالة المصرية...