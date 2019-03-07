بالبطاقة ورقم المحمول.. كيف تقدم تظلمًا من الحذف ببطاقات التموين؟

مصراوي - كتبت- عايدة رضوان:

8 أيام وتنتهي مهلة تلقي تظلمات المواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية لاستبعاد غير مستحقي الدعم، والتي تضم 5 معايير، بعد فتح باب تلقي التظلمات في الأول من مارس الجاري بالتزامن مع بدء إعلام المواطنين عبر بون صرف الخبز المدعم.

ونصت معايير المرحلة الثانية على حذف كل من: "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، أو من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً، أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، وشاغلي...