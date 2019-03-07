ألف محام تظاهروا في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

تظاهر نحو ألف محام جزائري، أمام المجلس الدستوري للمطالبة بعدم قبول ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 82 سنة لولاية خامسة بسبب مرضه الذي لازمه منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، وفق ما ذكرت وكالة فرنس برس.
وسار المحامون لمسافة 1,5 كلم متخطين عدة حواجز أمنية لكن بدون مواجهات مع الشرطة وصولا الى مقر المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من آذار ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة.
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