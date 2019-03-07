قتلى وجرحى بسلسلة انفجارات في كابل وداعش يتبنى

أسفرت سلسلة انفجارات، ضربت إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابل بالقرب من تجمّع تأبيني حضره سياسيون أفغان، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة المرشح الرئاسي عبد اللطيف بدرام و18 آخرين.

وأفادت معلومات صحفية الى أن سلسلة انفجارات وقعت بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة الشيعية، في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة.

وتبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم على مراسم شيعية حضرها مسؤولون حكوميون أفغان في كابل.