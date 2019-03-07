رويترز: ارتفاع أسعار النفط بفعل تخفيضات "أوبك"

أفادت وكالة "رويترز" لللانباء عن "ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط تخفيضات المعروض، التي تقودها "أوبك"، والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران، المصدرتين للخام".

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