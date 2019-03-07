رويترز: الهند تريد مواصلة شراء نفط إيران

أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "الهند تريد مواصلة شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن بشأن تمديد استثناء من "العقوبات" ينتهي في أوائل أيار".
ولفتت |إلى ان "نيودلهي تطلب السماح لها بالاستمرار في شراء النفط الإيراني عند المستويات الحالية البالغة نحو 1.25 مليون طن شهريا بما يعادل نحو 300 ألف برميل يوميا".
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