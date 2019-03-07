المحكمة الدستورية في تايلاند تحل الحزب المعارض

حلت المحكمة الدستورية في تايلاند أكبر حزب معارض تجرأ على إدراج شقيقة الملك على لوائح مرشحيه، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات تشريعية تأمل المجموعة العسكرية الحاكمة في الفوز فيها.

وقالت المحكمة في قرار تلي مباشرة على التلفزيون إن "تسمية حزب "تاي راكسا شارت" الأميرة أوبولراتنا مرشحة لمنصب رئيس الوزراء تم بنية تقويض النظام السياسي التايلاندي". وأمرت "بحل" الحزب المرتبط برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.