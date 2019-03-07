مسؤول فرنسي كبير للحدث: إذا اشتعلت الجزائر فيجب الخوف على الجميع

أكد مسؤول فرنسي كبير عبر قناة "الحدث" أنه "إذا اشتعلت الجزائر فيجب الخوف على الجميع"، مشيراً إلى "اننا واثقون من عدم وجود سيناريو كارثي في الجزائر"، لافتاً إلى أن "مؤسسات الدولة الجزائرية متماسكة وهناك جدل سياسي فقط"، مضيفاً: "المظاهرات تحدث في كل الدول وفي فرنسا كل يوم سبت"، مفيداً بـ"أننا نثق في قدرة الجزائريين على العمل لإيجاد حلول للأزمة".

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