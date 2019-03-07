نيويورك تايمز: ما هو دور الإمارات في عملية تحرير رهينة أميركي في اليمن؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن "تفاصيل عملية خاصة نفذتها قوات للتحالف العربي في اليمن بمساعدة الولايات المتحدة لتحرير الرهينة الأميركي، داني بيرتش، من قبضة عصابة إجرامية"، مشيرةً إلى أن "تلك العصابة سبق أن احتجزت عددا من المواطنين من دول الغرب بهدف الحصول على فدية، وهي معروفة أيضا ببيع الرهائن المحتجزين لديها إلى الفرع المحلي لتنظيم "القاعدة".

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