الخارجية التركية دانت الهجوم الإرهابي في الموصل

دانت وزارة الخارجية الروسية "الهجوم الإرهابي الذي وقع الأربعاء قرب قضاء مخمور التابع لمدينة الموصل العراقية، وأسفر عن مقتل وإصابة عناصر من قوات الأمن التركمان". وأمس، استهدف تنظيم "داعش" الإرهابي عناصر الحشد الشعبي التركماني في طوزخورماتو، أثناء عودتهم من واجبهم في الموصل.

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