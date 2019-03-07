شعبة المعلومات تحبط عملية تسليم كمية من المخدرات بهدف ترويجها في برالياس

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار مكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي. وبناء لمعلومات توافرت لهذه الشعبة عن عملية يجري التحضير لها في منطقة بر الياس، بغية تسليم كمية من المخدرات بين اشخاص ليصار الى ترويجها في المنطقة المذكورة"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 6/3/2019، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقب، تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف كل من اللبنانيين:و. ح. (مواليد عام 1993) ح. ك. (مواليد عام 1998)"، مشيرة الى أنه "اثناء قيامهما بعملية التسليم، وضبطت بحوزتهما: /2.7/ كلغ من مادة حشيشة الكيف. /10.5/ غ من مادة السالفيا. مسدس حربي و/5/ طلقات. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

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