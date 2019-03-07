رئيس بلدية بيت ليف منح المواطنة الفخرية للجنرال آبانيارا

منح رئيس بلدية بيت ليف الحدودية في قضاء بنت جبيل محمد حميّد شهادة المواطنة الفخرية للجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا تقديراً لجهوده ولدعمه الأهالي في البلدة وخصوصاً للعلاقة الممتازة التي استطاع نسجها مع المجتمع المحلي.

وشكر الجنرال آبانيارا رئيس البلدية والاهالي على حفاوة الاستقبال وعلى العاطفة والمودة تجاه جنود حفظ السلام في اليونيفيل ثم أشار إلى العمل بشكل جدّي جنباً إلى جنب مع السلطات المحلية من أجل تحسين الظروف الحياتية في هذه المنطقة من جنوب لبنان.

بدوره أشاد حميّد بالدور الريادي للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الاستقرار في الجنوب والسهر على راحة وأمن المواطنين ثم خص الضباط والجنود الإيطاليين وقائدهم الجنرال آبانيارا بتحية خاصة واعتبرهم أفراداً من المجتمع المحلي نظراً للعلاقات الممتازة مع الأهالي.