أبي رميا: اذا كان السكوت من فضة فالكلام من ذهب

علق النائب سيمون أبي رميا على صورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير عام وزارة المالية الان بيفاني، قائلا :" في بعض المحطات، ينبغي القول : " اذا كان السكوت من فضة، فالكلام من ذهب".

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