بو صعب التقى أليستر بيرت: لتوسيع آفاق التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني

التقى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب وزير الدولة لشؤون الخارجيَّة البريطانيَّة ووزير الدولة لشؤون التنمية الدوليَّة أليستر بيرت في حضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينع. وهنَّأ بيرت بو صعب على توليه منصبه الجديد وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وأكَّد بيرت مواصلة المملكة المتحدة دعمها للمؤسسة العسكرية مؤكّدًا أن الموقف الذي اتَّخذته المملكة تجاه حزب الله لن يؤثر على العلاقة بالدولة اللبنانية والجيش اللبناني.

من جهته، اكد بو صعب ان هذا القرار يعني المملكة المتحدة اما لبنان فهو غير معني به وان لحزب الله رؤساء بلديات و نواب منتخبين من الشعب اللبناني و له وزراء في الحكومة، كما أبدى بو صعب ارتياحه إزاء استمرار الدعم البريطاني للمؤسسة العسكرية معربًا عن اهتمامه بتطوير العلاقة بين الجيشين اللبناني والبريطاني وتوسيع آفاق التعاون بينهما ليشمل المجالين الأمني والاستخباراتي بهدف التمكُّن من مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها في سوريا.

كذلك دار نقاش حول الفرق بين العودة الآمنة والكريمة والعودة الطوعية للنازحين السوريين الذي يستضيفهم لبنان، فأكَّد بو صعب أن لبنان لم يعد يتحمَّل هذا العبء وأنَّه لا يستطيع انتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية في سوريا لحل أزمة النازحين، مشدِّدًا على أن لبنان يريد العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء إلى بلادهم. فأبدى الضيف تفهُّمًا للمواقف والمطالب اللبنانية.