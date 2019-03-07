الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 6 آذار 2019 الساعة 7:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 20:10 من فوق بلدة رميش".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 13:50، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، رياق، بعلبك والهرمل، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 7 آذار 2019 الساعة 5.10 من فوق البلدة المذكورة".