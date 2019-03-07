النشرة: استقصاء الجنوب أوقفت في شويا مطلوبا بموجب خلاصة حكم عن المحكمة العسكرية

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "دورية من مفرزة استقصاء الجنوب، أوقفت في بلدة شويا قضاء حاصبيا، المدعو "ر. ر. أ" وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية"، مبيّنًا أنّه "تمّ تسليمه إلى مخفر قوى الأمن في حاصبيا، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء إلى توجيهات الجهات المختصة".

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