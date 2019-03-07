الكاتب سمير فرحات يوقع ديوانه الجديد"الكَون قارِب صَغير"

وقَّع الكاتب والاعلامي سمير فرحات، ديوانه الشعري الجديدة "الكون قارب صغير"، في بلدية الحدت،سبنيه، حارة البطم، بحضور مجموعة من الشخصيات والأصدقاء والمهتمين، على رأسهم ممثل وزير الخارجية والمغتربين ربيع طراف، وممثل قائد الجيش العقيد عفيف صانع، والسفير التونسي في لبنان كريم بودالي، والمستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية الأستاذ رفيق شلالا، والقنصل الفخري لجمهورية السيشيل في لبنان الفنان عبد الجليل، ورئيس بلدية الحدت جورج عون.

ويتضمن الديوان أكثر من 40 قصيدة، موزعة على قسمين، الأول يضم قصائد وجدانية وتأملية حول الزمن، والأمل، واللحظات التي تصنع فرح الانسان، والترابط الانساني مع ما يشكل الذاكرة والأحلام، واستعصاء فهم الوجود، إضافة إلى إطلالة على واقع النفوس والانحدار في الحياة الوطنية.