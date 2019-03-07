ميقاتي إستقبل الوزير المفوض لدى سفارة كازاخستان بلبنان والاسمر

إستقبل رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي، رئيس البعثة الديبلوماسية والوزير المفوض لدى سفارة كازاخستان في الجمهورية اللبنانية بلتباي عماروف في دارته في طرابلس .

بعد اللقاء، لفت عماروف إلى أن "زيارتي اليوم لدولة الرئيس ميقاتي وطرابلس تندرج تحت عنوان تنسيق وتقوية العلاقات الكازاخستانية- اللبنانية في شتى المجالات، وقبل كل شيء اعتبار أن طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان ولكازاخستان الكثير من فرص الاستثمار ونحن نسعى لتنشيط التعامل الاقتصادي بين كازاخستان ولبنان، لذلك فان سفارتنا في بيروت تبذل كل ما في وسعها لاقامة علاقات طيبة مع الدولة اللبنانية".

كما استقبل ميقاتي، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر،في حضور رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شعبان بدرة، وأمين سر الاتحاد شادي السيد.

بعد اللقاء قال الأسمر: "زيارتي لدولة الرئيس ميقاتي أساسية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان، وقد وضعناه في أجواء الصعوبات التي تعانيها اليد العاملة اللبنانية في ضوء منافسة اليد العاملة الأجنبية، وضرورة إنعاش طرابلس والشمال المحروم، خاصة وأن نسبة الفقر هي الأعلى في الشمال. وهذا يحتم ضرورة إيجاد مشاريع مهمة لإنعاشه، وفي مقدمة هذه المشاريع ضرورة تنشيط مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الحرة، وواقع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التراث الطرابلسي وإعادة إحياء السياحة الأثرية، وشددنا على اعتماد اللامركزية الإدارية، خاصة وأن طرابلس مؤهلة لتكون عاصمة لبنان الاقتصادية، ولذلك، فمن واجب الكل دعمها".

واستقبل مدير عام شركة لافاجيت العميد المتقاعد سعيد الرز الذي شكره على المطالبة بتأمين رواتب ومستحقات عمال الشركة من وزارة المالية.