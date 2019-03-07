مكتب جمالي: لم ننشر أي صور أو ملصقات تخصها وهي مفبركة لتشويه حملتها

أوضح المكتب الإعلامي للنائبة المطعون في نيابتها ديما جمالي، "أنّه لم يقم بنشر أي صور أو ملصقات تخصّ المرشحة، وهي مفبركة من بعض الأشخاص الّذين يريدون تشويه صورة الحملة الإنتخابية الّتي تقوم بها".

وأعرب في بيان، عن أسفه لـ"هذا الأسلوب الرخيص"، مؤكّدًا أنّ "جمالي هي مرشّحة عن المقعد السني الخامس في طرابلس". وجدّد دعوته إلى "ضرورة استقاء المعلومات من مصدرها الأساسي والموثوق".