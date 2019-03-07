أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "36 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي تُدين بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتدعو إلى محاسبة المسؤولين".

كانت هذه تفاصيل خبر الاناضول: 36 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي تدين جريمة قتل خاشقجي وتدعو لمحاسبة المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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