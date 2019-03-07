القاضي إبراهيم إدعى على مساعد قضائي بجرم إختلاس أموال عامة

إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على المساعد القضائي ب.د وهو مكلف بمهام رئيس قلم في محكمة صور وذلك بجرم إختلاس أموال عامة، وأحال الملف مع الموقوف الى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد.

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