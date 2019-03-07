دريان للحسن: الزواج المدني يخالف الدين الإسلامي ويهدد تماسك الأسرة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وتم البحث في الأوضاع العامة.

وأطلعت الحسن المفتي دريان على الإجراءات التي تقوم بها "للمزيد من حفظ الأمن والاستقرار لينعكس ذلك اطمئنانا وأمانا للمواطنين والمقيمين والوافدين الى لبنان"، وبين المفتي دريان للحسن "موقف دار الفتوى الثابت من موضوع الزواج المدني الذي يخالف الدين الإسلامي نصا وروحا ويهدد تماسك الأسرة التي تحرص عليها الشريعة الإسلامية انطلاقا من المعايير الدينية التي تكرم الإنسان، وتحافظ على العائلة التي هي اللبنة الأولى للمجتمع السليم والوطن الصالح".

وأشاد المفتي دريان بالعمل الذي تقوم به الحسن في وزارة الداخلية وسعة افقها الذي يقبل الحوار الراقي والنقد البناء، ومن جهتها شكرت الحسن دريان على دعمه وإشادته بعملها، مبدية تفهمها لمواقف دار الفتوى، وقالت إنها تبذل كل ما في وسعها لتكون وزارة الداخلية وزارة تنفذ القانون وتخدم المواطن وتسهيل حياته.