بعد 3 أسابيع.. محافظ أسوان يوفر سكنًا مؤقتًا للمتضررين من انفجار أسطوانة بوتاجاز

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، تخصيص إقامة مؤقتة بمساكن الإيواء العاجل للأسر التي تضررت من احتراق وتدمير عمارة سكنية بمنطقة الشيخ هارون، نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز بها والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين وتصدعات بالعمارة.

جاء قرار المحافظ عقب معاينة لجنة فنية متخصصة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الميدانية للعمارة السكنية التي تعرضت للحادث والتي صدر قرار بإخلائها وإزالتها مع تكليف مجلس مدينة أسوان بسرعة توفير هذه الإقامة، موجهًا مديرية الإسكان بإيفاد لجنة فنية أخرى للمعاينة الميدانية للعمارة السكنية لإعداد تقرير فني عن حالتها وعرضه على محافظ أسوان.

كما شدد اللواء أحمد إبراهيم على مديرية التضامن الاجتماعي بالإسراع في صرف التعويضات لأسر المتوفين وأيضًا للمصابين وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة.

وكان حريق نشب منتصف شهر فبراير الماضي في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق بمنطقة الشيخ هارون بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وأدى لوفاة المواطن أسامه دمرداش والمواطنة سمية خلف مع إصابة 3 سيدات منهن سيدة خرجت بعد تلقي العلاج، وجار استكمال علاج الحالتين بمستشفى أسوان الجامعي، وصدور قرار بإخلاء العمارة.