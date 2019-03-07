يبيع اللحوم بأسعار مخفضة.. حريق يلتهم شادر مشروع تسمين العجول في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

التهم حريق في السويس، شادر لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو ضحايا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد جاد، تلقى إخطارًا من مأمور قسم الجناين يفيد بنشوب حريق بشادر بيع اللحوم التابع لمحطة تسمين العجول بالقطاع الريفي، وانتقلت قوة من القسم، لمكان الحادث وأظهرت المعاينة أن النيران أتت على الشادر والفراشة والأخشاب وتلف الأجزاء المعدنية.

وقالت الدكتورة عزيزه عثمان، مدير الطب البيطري في السويس، إن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس وجه بتنفيذ الشادر وتوفير اللحوم البلدية لأهالي القطاع الريفي بأسعار مخفضة للتخفيف عنهم.

وأضافت في تصريح صحفي، أنه يجري يوميا ذبح عجل من مشروع التسمين، ونقله إلى الشادر وبيعه بسعر 100 جنيه للكيلو، ويحظى بإقبال المواطنين عليه خاصة أنها لحوم طازجة وبسعر أقل من محلات الجزارة بنسبة تزيد عن 30%.

وأشارت إلى أنه رغم تضرر الشادر بنسبة كبيرة جراء الحريق، إلا أنه تم توفير اللحوم استجابة لطلب الأهالي الذين يفضلون تناول اللحوم في يوم الجمعة الذي يعد موسم لدى أهالي القطاع الريفي.

وفي السياق ذكر مصدر أمني، أن المعاينة المبدأية تفيد وجود شبهة جنائية وراء الحادث، موضحا أن الأجزاء التي طالتها النيران لا يمكن احتراقها إلا حال سكب مادة قابلة للاشتعال عليها، أو تسليط النار.

وأضاف المصدر، أن بيع اللحوم في الشادر بأسعار مخفضة، أثر سلبا على محلات الجزارة بالمنطقة، وقل الإقبال على شراء اللحوم منهم.