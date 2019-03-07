حبس 5 متهمين بقتل سائق "توكتوك" في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار أحمد سعيد البلتاجي رئيس نيابة قسم ثان بنها، بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق "توكتوك" وإلقاء جثتة بجوار ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

أحداث الواقعة بدأت بعدما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى ناصر العام، بوفاة "إ.ر" 27 سنة، سائق "توكتوك"، ومقيم بدائرة مركز قليوب، إثر إصابته بجرح تهتكي في الرأس ونزيف بالمخ، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام.

وبسؤال شقيق المجني عليه "أ.ر.ر" 29 سنة، ترزي، قرر اختفاء شقيقه حال عمله كسائق "توكتوك" في منطقة حدائق القبة، وأنه توصل إلى وجود المركبة في الجراج المشار إليه من خلال جهاز التتبع.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية، وتبين أن وراء الواقعة "ت. ص" 42 سنة، سائق، وشقيقه "إ" 52 سنة، سائق، و"م. ك" 29 سنة، عاطل.

وباستهداف المتهمين بمعرفة العقيد محمد عبدالهادي رئيس فرع البحث الجنائي في شبرا الخيمة، جرى ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترفوا تفصيليا بالحادث.

وأكد المتهمون في اعترافاتهم، أنهم استقلوا مركبة "توكتوك" برفقة المجني عليه من أمام مصنع، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص.

وأضافوا أنهم حال سيرهم بالطريق أعطوا المجني عليه عبوة مشروب مُعلبة أعدوه سلفًا وخلطوا به بعض الأقراص المخدرة، وعقب تناوله شعر بحالة من النعاس فوضعوه بالمقعد الخلفي، حتى وصولوا أسفل الطريق الدائري بطريق ترعة الإسماعلية – دائرة القسم مكان العثور على المجني عليه، ألقوا به خارج المركبة أثناء سيرها ما أدى لارتطام رأسه بأحد القواعد الخرسانية على جانب الطريق الدائري وفروا هاربين.

وتابع المتهمون، أنهم باعوا مركبة "التوكتوك" المستولى عليها إلى "م. ف" 38 سنة، سائق، و"أ. ر" 28 سنة، عاطل، وبمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين أقرا بصحتها، وشراء مركبات "التوكتوك" المستولى عليها وقيامهما بتغيير معالمها وطمس بياناتها وإعادة بيعها.

وبتطوير مناقشة المتهمين أقروا بارتكابهم وقائع أخرى، وأرشدوا عن مركبتي "توكتوك" جرى التحفظ عليهما.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8945 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.