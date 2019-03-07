عاجل| وسائل اعلام مصرية: إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين في الجيزة

أفادت صحيفة " الوطن" المصرية قبل قليل / صباح الخميس 7 مارس 2019/ بأنه قُتِل عدد من الإرهابيين وأصيب ضابط في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة ومجموعة من الإرهابيين على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة

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