إيطاليا/ أكثر من ألف رجل أمن وآليات عسكرية لهدم مساكن الصفيح لمهاجرين

انطلقت أمس الاربعاء 6 مارس 2019 عملية إفراغ وترحيل الأكواخ الصفيحية العشوائية، التي بناها مهاجرون أفارقة في بلدة سان فيرديناندو، بجهة كالابريا.

الأكواخ الصفيحية كان يسكن فيها أكثر من 1600 مهاجر، يعملون في مختلف الأنشطة، في الزراعة والفلاحة، والبعض منهم ينشط في الاتجار بالمخدرات.

العملية شارك في الإشراف على إنجازها في أمن الظروف أكثر من 1000 رجل.

وعلق وزير الداخلية الإيطالية، ماتيو سالفيني عن هذه العملية مبديا رضاه التام عن التخلص من هذه المساكن العشوائية، فقال: "نحن نمر من الأقوال إلى الأفعال".

*المصدر: الايطالية نيوز