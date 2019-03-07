مستشار النمسا: انخفاض كبير في أعداد اللاجئين.. والموازنة تحقق فائضًا

أكد مستشار النمسا سباستيان كورتس أن حكومته نجحت بالفعل في الحد من الهجرة غير الشرعية وهو ما يتضح في الانخفاض الكبير في أعداد اللاجئين إلى النمسا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كورتس - في مؤتمر اليوم الخميس بمدينة كلاجنورت النمساوية للترويج لانتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل - إن النمسا تمكنت لأول مرة منذ 60 عاما أن تحول العجز في الموازنة إلى فائض،

لافتا إلى وجود الكثير من خطط التنمية في البلاد إلى جانب زيادة المساعدات العائلية.وأشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت أيضا في التصدي للخطاب الديني المتطرف خاصة في مدارس رياض الأطفال، ورفع الحد الأدنى للدخل، وزيادة الضمان الاجتماعي، وتعزيز الأمن وتأمين الحدود.