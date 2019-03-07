أكد مستشار النمسا سباستيان كورتس أن حكومته نجحت بالفعل في الحد من الهجرة غير الشرعية وهو ما يتضح في الانخفاض الكبير في أعداد اللاجئين إلى النمسا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال كورتس - في مؤتمر اليوم الخميس بمدينة كلاجنورت النمساوية للترويج لانتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل - إن النمسا تمكنت لأول مرة منذ 60 عاما أن تحول العجز في الموازنة إلى فائض،
وأشار إلى أن الحكومة الحالية نجحت أيضا في التصدي للخطاب الديني المتطرف خاصة في مدارس رياض الأطفال، ورفع الحد الأدنى للدخل، وزيادة الضمان الاجتماعي، وتعزيز الأمن وتأمين الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار النمسا: انخفاض كبير في أعداد اللاجئين.. والموازنة تحقق فائضًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.