بوروشينكو: الولايات المتحدة الشريك الرئيسي لأوكرانيا في القضايا الأمنية

أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة لمساعدة بلاده في تنفيذ الإصلاحات بنجاح وتعزيز قدراتها الدفاعية، وذلك في ظل مواصلة أوكرانيا تحركها نحو الاندماج الأوروبي والأوروبي-الأطلسي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الأوكراني مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية ديفيد هيل.



وأشار بوروشينكو إلى تعزيز الشراكة

الاستراتيجية الأوكرانية الأمريكية بدرجة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن والدفاع وكذلك النمو الكبير في التعاون التجاري والاقتصادي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس.



كما تطرق بوروشينكو وهيل لمناقشة مسألة الانتخابات الأوكرانية، وأكدا ضرورة منع

أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار الداخلي في أوكرانيا.



وناقش الجانبان الخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها لمواجهة التصرفات الروسية في البحر الأسود وبحر آزوف والتي وصفاها بأنها تصرفات عدائية، كما ناقشا الإجراءات التي يجب اتخاذها ردا على الهجوم الروسي المسلح على السفن الأوكرانية.



وأشار الجانبان إلى ضرورة تكثيف الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات ردا على سياسة الكرملين التي وصفاها بأنها تتعمد تقويض الأمن والاستقرار العالمي .

