مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي الصومالي

أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر، إثر انفجار سيارة مفخخة عند حاجز أمني في محيط مبنى المسرح الوطني، على مقربة من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
وذكر موقع "جاروي" الإخباري الصومالي، أن الانفجار وقع صباح اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه توجد مخاوف من ارتفاع عدد القتلى إثر الانفجار القوي.
ونقل "جاروي" عن شهود عيان قولهم، إنه تم سماع دوي انفجار شديد، وأعقبه تصاعد للأدخنة، وعقب ذلك وقع إطلاق نار كثيف بالقرب من محيط القصر الرئاسي.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فقد نقل موقع إخباري موال لحركة "الشباب" المتطرفة إعلانها مسؤوليتها عن الهجوم.
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