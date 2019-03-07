مقتل ثلاثة جنود خلال معركة بالأسلحة مع انفصاليين بإقليم بابوا الإندونيسي

أعلن الجيش الإندونيسي مقتل ثلاثة جنود خلال معركة بالأسلحة اندلعت مع مقاتلين مؤيدين للانفصال بإقليم بابوا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن المتحدث العسكري لمنطقة بابوا محمد عيدي، قوله: إن إطلاق النار اندلع بالقرب من قرية ييجي في مقاطعة ندوجا. المتحدث العسكري لمنطقة بابوا محمد عيدي، قوله: إن إطلاق النار اندلع بالقرب من قرية ييجي في مقاطعة ندوجا.

يشار إلى أن الإقليم شهد

تصعيدا لأعمال العنف في بداية ديسمبر الماضي عندما أعدم انفصاليون 19 عاملا إندونيسيا على الأقل يعملون في شركة عامة بورشة للبنى التحتية في منطقة ندوجا الجبلية، وأعلنت مجموعة مسلحة هي جيش التحرير الوطني لغرب بابوا مسئوليتها عن الهجوم.

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