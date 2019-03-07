مقتل وإصابة 22 شخصًا جراء انفجارات العاصمة الأفغانية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم فيما أصيب 19 آخرون إثر وقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأفغانية (كابول) بالقرب من تجمع لمئات المواطنين لإحياء الذكرى السنوية الـ 24 لوفاة "عبدالعلي مزاري" زعيم حزب الوحدة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس أن الانفجارات وقعت أثناء قيام الرئيس التنفيذي لأفغانستان "عبدالله عبدالله" بإلقاء خطاب خلال الاحتفال، مشيرة إلى أن الرئيس السابق "حامد كرزاي" كان من بين حضور الاحتفال بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين

البارزين إلا أنهم لم يصابوا بأذى.



من جانبهم، قال شهود عيان إنه تم سماع دوي 15 انفجارًا في المنطقة، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.



بدوره، أدان الرئيس الأفغاني "أشرف غني" هذه الانفجارات، واصفا إياها بـ"العمل الإجرامي".. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه الانفجارات.